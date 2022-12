Isabel Jonet e Maria Salomé Rafael

Numa altura em que o Banco Alimentar Contra a Fome está a sair para a rua damos a Última Página de Honra a Isabel Jonet. Maria Salomé Rafael é a admnistradora da Escola Profissional de Salvaterra de Magos, Escola Profissional do Vale do Tejo, Escola Profissional de Coruche e Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.

Numa altura em que o Banco Alimentar Contra a Fome está a sair para a rua damos a Última Página de Honra a Isabel Jonet por ser, há mais de meio século, o rosto da instituição e uma das pessoas mais conhecidas em Portugal ligada à solidariedade e à ajuda aos mais desfavorecidos. O MIRANTE já lhe deu o prémio Personalidade do Ano Nacional mas o reconheciemnto que foi recebido em Santarem é só mais uma pequena etapa na vida desta mulher que fica na história por ter mudado o mundo do voluntariado em Portugal com a fundação do Banco Alimentar Contra a Fome.