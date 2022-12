Carlos Brazão, Manuel Campilho e Miguel Campilho

Manuel Campilho e Miguel Campilho são promotores do “Projeto Tejo. Carlos Brazão é o rosto mais conhecido do projecto para um aeroporto internacional em Santarém.

Carlos Brazão é o rosto mais conhecido do projecto para um aeroporto internacional no concelho de Santarém, Torres Novas e Alcanena, que pretende servir o país e substituir o engarrafado Aeroporto Humberto Delgado. O MIRANTE assistiu à apresentação do vídeo e ao discurso de Carlos Brazão que falou de “um projecto de iniciativa privada que promove o desenvolvimento económico e a coesão territorial, concebido com o ambiente e sustentabilidade no topo das prioridades, e que tem também como objectivo pôr o país a pensar”. Mas não é só por isso que lhe damos a Última Página de Honra. É acima de tudo porque o projecto tem tudo para ser ganhador. E o Estado, pela primeira vez, não tem que gastar dinheiro dos contribuintes para construir um novo aeroporto.