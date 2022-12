Maria Teresa Mourão de Almeida e Ramiro Matos

Numa altura de desastre e inundações na região de Lisboa, que estão a causar dramas humanos mas também a pôr a nu a gestão do território, damos a Última Página de Honra a Maria Teresa Mourão de Almeida. Ramiro Matos é presidente da empresa Águas de Santarém mas também é um dos elementos importantes do Banco Alimentar Contra a Fome.

Numa altura de desastre e inundações na região de Lisboa, que estão a causar dramas humanos mas também a pôr a nu a gestão do território, damos a Última Página de Honra a Maria Teresa Mourão de Almeida, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que certamente nesta altura deverá ser a pessoa mais falada para ajudar a resolver os problemas de milhares de pessoas e de milhões de prejuízo. Maria Teresa Almeida é presidente da CCDR/LVT, mas antes de chegar aqui já tinha um vasto currículo como arquitecta, governadora civil de Setúbal, vereadora e gestora. É uma mulher de fazer obra, que elogia os funcionários públicos, que diz que trabalha bem sobre pressão e que não se importa de acordar a meio da noite para trabalhar.

Ramiro Matos é presidente da empresa Águas de Santarém mas também é um dos elementos importantes do Banco Alimentar Contra a Fome. Advogado de profissão, foi um dos homens do PSD que ajudou a quebrar a hegemonia do Partido Socialista em Santarém na altura fazendo equipa com Ricardo Gonçalves, conquistando a câmara municipal que ainda hoje é gerida pelo partido de Sá Carneiro. Independentemente da política é um advogado influente, com muitos anos de profissão, e um cidadão activo e empenhado nas questões locais mas também regionais e nacionais. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra na altura do ano em que mais se fala de solidariedade o que é uma forma de homenagear quem a pratica.