Ana Luís e Raquel Barbosa

O mundo laboral, com o contributo cada vez maior da mão-de-obra feminina, está a mudar de rosto. Ana Luís, membro da Ordem dos Engenheiros de Santarém, administradora da Pedramoca e Mocapor, empresas onde é responsável técnica e directora de qualidade, é um exemplo. Nasceu no mundo das pedreiras, um negócio familiar iniciado há quase oito décadas por um avô. Hoje trabalha com o seu pai, mãe e irmão, e se lhe dessem a escolher não trocava esta experiência de vida e de trabalho por outra qualquer. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra para homenagear também a jovem doutros tempos que nasceu, viveu e cresceu em Pé da Pedreira mas sempre soube que havia mais mundo que o da sua pequenina aldeia e jamais teve medo de enfrentar um novo dia.