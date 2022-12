Ana Margarida Teixeira e Diana Rosa Ana Margarida Teixeira e Diana Rosa partilhe no Facebook Ana Margarida Teixeira é empresária e mãe de três filhos. Licenciou-se em Gestão e passou por várias empresas nacionais e internacionais desde a Henkel Ibérica à Diageo Portugal, até enviar a sua candidatura à marca de hambúrgueres mais famosa do mundo. Diana Rosa é formada em Radiologia e trabalha no Hospital da CUF em Santarém. Quem a conhece sabe que, para além de uma profissional da área da saúde, Diana Rosa é uma pessoa que dá o seu melhor para ajudar as pessoas que a procuram.

Ana Margarida Teixeira é empresária e mãe de três filhos. Licenciou-se em Gestão e passou por várias empresas nacionais e internacionais desde a Henkel Ibérica à Diageo Portugal, até enviar a sua candidatura à marca de hambúrgueres mais famosa do mundo. Numa entrevista a O MIRANTE, em 2020, disse que tinha “ketchup nas veias”, aludindo ao facto de ter herdado da mãe o gosto pela gestão e de já ter a responsabilidade de gerir um restaurante da cadeia McDonald’s, no Carregado. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra. Como estamos em época natalícia aproveitamos o seu exemplo para desejarmos um Bom Ano Novo a todas as mulheres empresárias que conciliam o trabalho com a responsabilidade de criar e educar os filhos.