José Louro Henriques e Marianne Faria

José Louro Henriques tem uma história de vida que dava um livro. Tudo começou há muitos anos quando emigrou para a Venezuela onde a sua mulher tinha os pais, e recomeçou no regresso a Vila Franca de Xira, oito anos depois, para mais tarde fundar a Xiraplás, uma empresa que é o seu orgulho e o da sua filha, que é hoje o seu braço direito na gestão. O MIRANTE dá a Última Página de Honra a um empresário que ajuda a somar o orçamento de Portugal nas exportações para vários países do mundo, que dignifica a mão-de-obra portuguesa, e representa o concelho de Vila Franca de Xira, um dos territórios com mais tradições em Portugal.

Marianne Faria é um dos rostos mais conhecidos na gestão das clínicas Rui Faria, em Santarém, Leiria, Alcanena e Aveiro. A gestora esteve emigrada no Canadá com os pais e veio de lá com conhecimento de gestão que adquiriu numa empresa familiar de sistemas de rega, embora a sua área de formação seja a Sociologia. Uma história de amor com Rui Faria deu em casamento um mês depois de se fixar definitivamente em Portugal. O MIRANTE dá a Última Página de Honra a uma mulher que afirma não ter medo do trabalho, nem das distâncias, e que soube aproveitar com o marido uma lacuna no mercado das clínicas de fisioterapia.