Rita Borrego Yeh e João Paulo Duarte Carvalho

Rita Borrego Yeh nasceu em Lisboa mas as suas raízes estão em Almeirim. É filha de Paula Borrego, administradora da empresa de factores de produção agrícola Borrego, Leonor & Irmão, em Almeirim, e neta de Joaquim Borrego, o homem que fundou a empresa e que deixou saudades desde que morreu no último dia de Janeiro de 2022 com 83 anos. Rita Borrego Yeh está de volta a Almeirim para formar equipa com a mãe e o marido na gestão da empresa fundada pelo avô e admite que faz uma boa parceria tanto com a mãe como com o marido, pois cada um sabe qual vai ser a sua missão. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra para lembrar que Rita é um exemplo de quem não teve medo de conhecer mundo para agora voltar às raízes e continuar o projecto empresarial da família.

João Paulo Duarte Carvalho é presidente da delegação distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros. Um escalabitano nascido há meio século na Ribeira de Santarém, que gosta de falar da sua cidade e faz questão de dar opinião, e classificar, o que acha de melhor e de pior na gestão do território. Numa conversa com O MIRANTE há cerca de dois anos admitiu que a escolha da engenharia como profissão estava marcada na sua vida e que nunca se viu a trabalhar noutra área profissional. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra para valorizar o seu trabalho na região e a sua dedicação à causa das questões que ajudam a mudar mentalidades mas também a qualidade de vida dos ribatejanos ou daqueles que escolhem o nosso território para viver e trabalhar.