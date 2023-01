Sandra Marcelino e Maria da Conceição Correia de Oliveira

Sandra Marcelino é a primeira presidente mulher da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira; uma bairrista dos sete costados considerada uma pessoa de excepção. Apesar de sempre ter trabalhado e assumido cargos políticos de responsabilidade, como foi o caso quando foi chefe de gabinete da secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, Sandra Marcelino deixou o trabalho para cuidar dos filhos, mas depois voltou para fazer aquilo que diz que gosta mais de fazer, que é contribuir para uma sociedade mais justa. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra para lembrar também que Sandra Marcelino tem como grande objectivo na vida conseguir virar o país do avesso nas questões da Igualdade, da Solidariedade e do respeito pela Ética.

Maria da Conceição Correia de Oliveira é administradora da empresa Consultórios Médicos do Jardim, em Almeirim. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra pela forma desabrida como critica as políticas do país que levaram ao encerramento em massa de escolas primárias, extensões de centros de saúde, postos dos correios, linhas de comboio e tribunais assumindo que corremos o risco de assistir ao fim das farmácias de proximidade agravando de forma irremediável as desigualdades no acesso à saúde. Maria da Conceição diz que é farmacêutica por vocação mas antes trabalhou como professora, o que lhe deu também uma boa experiência de vida, não por acaso, ler e pintar são os seus passatempos preferidos.