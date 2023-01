António João Castelo e Maria Manuela Amaral

António João Castelo é um cidadão bem conhecido da região de Santarém sempre envolvido em trabalho mas também nas coisas da comunidade. Vende carros há trinta anos mas antes foi serralheiro, bate-chapas e servente de obras, trabalho que nunca renegou e que lhe deu a tarimba para se considerar um profissional à altura das suas responsabilidades como chefe de vendas de automóveis usados na empresa Roques Vale do Tejo SA. António João nasceu em Alpiarça mas a sua casa de família foi construída em Fazendas de Almeirim. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra com a garantia de que a escolha não passará despercebida à grande maioria dos seus clientes satisfeitos.

Maria Manuela Amaral tem uma vida de trabalho vivida em várias profissões, nos últimos 24 anos como administradora da Churrasqueira do Mercado, em Alpiarça. Nascida e criada na terra da Casa dos Patudos, casa-museu que foi residência do político e diplomata José Relvas, Maria Manuela Amaral não teve muita sorte na infância quando perdeu o pai, mas nem por isso deixou de ir à luta trocando a vida de estudante por uma vida dura de trabalho. Ainda hoje concilia a vida de trabalho e de gestora da sua empresa com a gestão familiar numa corrida contra o tempo que só as mulheres são capazes, como é o seu caso. O MIRANTE dedica-lhe a Última Página de Honra embora ultimamente o autor desta secção se tenha assumido vegetariano.