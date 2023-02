José Luís Mota e Manuel Oliveira

José Luís Mota é director dos serviços administrativos e financeiros na Santa Casa da Misericórdia de Santarém. A sua história de vida desde os oito anos está para sempre ligada à instituição onde trabalha e começou no Lar dos Rapazes, uma das instituições mais antigas e respeitadas da cidade e da região de Santarém. José Luís Mota já foi encadernador, uma das profissões em extinção em Portugal, mas também agricultor nos tempos livres, e quando pode também cozinheiro, em casa, para ajudar a esposa a resolver o problema da gestão do tempo. José Luís Mota é director de uma das maiores Misericórdias do país, com um património e uma responsabilidade social que faz a diferença e por isso justifica que lhe dediquemos a Última Página de Honra.