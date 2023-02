Sandra Almeida e Ana Maria Borges

Sandra Almeida é sócia-gerente da Agência Funerária Jorge Almeida, uma mulher com uma vida cheia e preenchida a que acrescenta uma profissão carregada de emoções. Ana Maria Borges é professora de História no Sardoal e é casada com o presidente da câmara da sua terra, o que não a impede de dizer com todas as letras que a política não é das suas disciplinas preferidas.

Sandra Almeida é sócia-gerente da Agência Funerária Jorge Almeida, uma mulher com uma vida cheia e preenchida a que acrescenta uma profissão carregada de emoções. Quando era menina sonhava ser cabeleireira, mas a vida deu outras voltas e acabou a escolher ser um dos braços-direitos do pai quando foi preciso unir forças à volta do negócio de família que tem mais de meio século, nasceu no Sobral e, entretanto, já se estendeu para Pernes embora a empresa faça serviço em toda a região. Sandra Almeida é Última Página de Honra de O MIRANTE alguns dias depois de mais um aniversário, sempre atenta ao trabalho mas nunca esquecendo os valores de uma família unida como é o caso da sua.

Ana Maria Borges é professora de História no Sardoal e é casada com o presidente da câmara da sua terra, o que não a impede de dizer com todas as letras que a política não é das suas disciplinas preferidas. Tem uma história de vida que dava um livro mas, para já, não podemos dar-lhe mais espaço que esta Última Página de Honra. Já fez teatro, é clarinete na Banda Filarmónica do Sardoal e canta no coro da igreja. A sua vida profissional começou como professora e ainda continua. Falta-lhe escrever um livro que, entretanto, ficou adiado por causa da falta de saúde. Tem orgulho na sua família e foi do pai que um dia falou ao recordar que foi ele o primeiro a dizer-lhe que toda a mulher para ser independente e não depender de ninguém tem que ter uma profissão.