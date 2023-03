Luís Marçal e Cláudio Lotra

Luís Marçal é médico há mais de quatro décadas e um dos parceiros com mais história em O MIRANTE. Cláudio Lotra está no primeiro mandato como presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e já conquistou a empatia da população.

Luís Marçal é médico há mais de quatro décadas e um dos parceiros com mais história em O MIRANTE. Nasceu em Coimbra, mas foi viver para Salvaterra de Magos na altura em que o pai, também médico, se instalou no concelho. Tal como o pai, Luís Marçal é um médico à moda antiga, daqueles que vão consultar as pessoas a casa. Também por isso lhe dedicamos a Última Página de Honra. O seu lema de vida está escrito na sua cédula profissional: “o bem-estar do doente será sempre a sua primeira preocupação”. Recentemente, Luís Marçal esteve semanas sem trabalhar porque foi infectado algumas vezes pelo vírus da Covid-19. Superou e hoje voltou a ter a energia de sempre, até porque tem de cumprir o que diz, a brincar, aos doentes: “a minha ideia é chegar aos 120 anos”.

Cláudio Lotra está no primeiro mandato como presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e já conquistou a empatia da população, não fosse ele um homem sereno na relação pessoal, mas acutilante na discussão política sempre que se trata de defender a sua terra. Casado e pai de dois rapazes, atribuímos-lhe a Última Página de Honra por ser um homem de carácter, que nunca deixa telefonemas por atender nem faz “orelhas moucas” quando alguém o interpela na rua a pedir satisfações ou simplesmente a elogiá-lo pelo trabalho que a equipa que lidera tem conseguido fazer. Cláudio Lotra faz questão de estar em quase todas as iniciativas para as quais é convidado porque, como sempre disse, encara o cargo de presidente como uma missão para ser levada a sério.