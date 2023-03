José Freixial e Carlos Santos

José Freixial considera que a inovação é o maior factor para atingir o sucesso. É com base nessa premissa que assume as suas funções de director-geral da Sulregas Ribatejo, empresa de equipamentos de rega, que tem sede em Foros de Salvaterra e faz parte do grupo Sulregas, com sede em Évora. Na sua opinião a agricultura é o principal motor do desenvolvimento e o território do Ribatejo deve apostar na sua transformação uma vez que tem os recursos naturais e potencial para o fazer. A sua postura enquanto empresário é colocar o foco do seu trabalho no cliente, uma das várias razões para lhe atribuirmos a Última Página de Honra. A sua firmeza de carácter, o facto de defender a igualdade de oportunidades e ser contra as injustiças fazem de José Freixial um exemplo a seguir.