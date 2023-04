Miguel Branco e José Abílio Costa

Miguel Branco é um exemplo de luta, motivação e vontade de viver. O presidente da Associação para o Bem-Estar Infantil (ABEI) de Vila Franca de Xira luta contra um linfoma de Hodgkin agressivo, mas continua a olhar para a vida com o sentido de humor que o caracteriza. O seu estado de saúde actual não interfere com o trabalho para o qual diz sentir vocação: ajudar e contribuir para a comunidade. A sua postura reflecte-se no espírito da instituição, onde utentes, funcionários e dirigentes são como família. A sua bandeira são os valores da solidariedade, respeito, dedicação, profissionalismo e qualidade. Atribuímos a Última Página de Honra a um homem que diz, tal como Nelson Mandela, que nunca perde… ou ganha ou aprende.

José Abílio Costa é um dos párocos mais acarinhados na região ribatejana. A sua postura de compreensão e amizade para com o outro deixaram marcas em várias paróquias na região, nomeadamente Rio Maior, S. João da Ribeira, Alcanhões, Vale Figueira, todo o concelho da Chamusca, Alpiarça, Benfica do Ribatejo e Almeirim, onde está actualmente. Numa entrevista recente a O MIRANTE confessou que se não fosse padre estaria provavelmente ligado ao mundo das ciências. Afirma que tem o coração aberto e uma relação de amor com todos, inclusive os não crentes. Diz que a sociedade anda muito distraída e que falta paz interior às pessoas. Dedicamos a Última Página de Honra a um homem franco, espontâneo e que olha para o mundo com a mente aberta.