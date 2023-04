Gil Teixeira e Margarida Neto

Gil Teixeira é desde 2016 presidente do Centro de Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira, instituição que apoia centenas de utentes e emprega mais de uma centena de pessoas. Falar de si sem utilizar as palavras associativismo e serviço à comunidade seria injusto tendo em conta a dedicação que tem demonstrado em prol da causa pública. Por ser um homem que se rege por valores morais e nunca precisou de passar por cima de ninguém para atingir os seus objectivos dedicamos-lhe a Última Página de Honra. Gil Teixeira, que em criança tinha um fascínio pela profissão de arquitecto, tem sido incansável no equilíbrio financeiro da instituição e fez do CBEI um verdadeiro motor da economia social e que gera emprego.

O sorriso e simpatia de Margarida Neto são duas das suas imagens de marca. A directora técnica do Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz, na Póvoa de Santarém, lida de perto com os mais velhos há mais de duas décadas e, como se costuma dizer, é uma mulher dos sete ofícios na instituição. Coordena o registo de idosos, recursos humanos, escalas, férias, projectos, entre outras funções. Aprendeu a lidar com o sofrimento da perda de um idoso com o tempo, embora a saudade e as recordações permaneçam ao longo da vida. Margarida Neto, que considera que envelhecer é um privilégio que nem todos têm, é Última Página de Honra pela empatia, paciência, estrutura psicológica e amor que coloca todos os dias no seu trabalho.