Luís do Rosário e João Coelho

Luís do Rosário é um homem que não consegue esconder a paixão por Benavente e pelas suas gentes. João Coelho é um dos rostos mais acarinhados da empresa Rodoviária do Tejo, principalmente por ser um autêntico homem dos sete ofícios.

Luís do Rosário é um homem que não consegue esconder a paixão por Benavente e pelas suas gentes. A sua ligação à terra e às pessoas materializa-se nas várias actividades que desempenhou ao longo das últimas décadas e que contribuíram para o desenvolvimento do concelho. Já trabalhou como lojista, foi músico de baile, professor, engenheiro mecânico e durante dois mandatos fez parte do executivo da câmara municipal. Há dois anos aceitou o convite da presidente da Junta de Benavente, Inês Correia, para integrar o executivo e aceitou sem hesitação. É um dos elementos que mais tem contribuído para o movimento associativo do concelho sendo um dos membros mais antigos da Sociedade Filarmónica Benaventense. Também por isso lhe dedicamos a Última Página de Honra.