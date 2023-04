Sara Ferreira e Carolina Palha Ruivo

Sara Ferreira é divertida, simpática e bem-disposta, três características que fazem dela uma das médicas mais acarinhadas da Unidade de Saúde Familiar Cardilium, em Torres Novas, projecto que ajudou a fundar em 2018. É filha do presidente da câmara municipal, Pedro Ferreira, de quem diz ser a maior crítica e ao mesmo tempo, a maior fã, por tudo o que o pai conquistou e pelo papel de avô que desempenha na perfeição. Embora a medicina seja a sua missão, a sua paixão são as artes, nomeadamente a dança, música e teatro. O facto de viver num meio pequeno faz com que uma ida ao supermercado, por exemplo, seja suficiente para dar uma consulta médica. A relação de proximidade com os utentes é uma das muitas razões para lhe atribuirmos a Última Página de Honra.

Carolina Palha Ruivo é uma advogada apaixonada por Direito que não esconde o afecto que sente por Benavente, terra onde nasceu e que considera como excelente para crescer, viver e trabalhar. As suas raízes são um dos factores que influenciam o seu modo de estar e ser, também na vida profissional, uma vez que o conceito de proximidade e família estão sempre presentes no seu dia-a-dia. Viveu desde pequena sob influência do trabalho do pai e do mundo jurídico, mas nunca prescindiu de realizar novas experiências na procura de conquistar a sua independência. Dedicamos a Última Página de Honra a uma mulher que tem como uma das suas principais missões contribuir para o desenvolvimento do concelho de Benavente.