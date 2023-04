Aníbal Vieira e Anabela Rocha

Aníbal Vieira nasceu em 1962 e foi ordenado padre em 1988. É vigário-geral da Diocese de Santarém e é conhecido por ser uma pessoa bem-disposta, conversadora, com sentido de humor inteligente e com muita preocupação pelo bem-estar do outro. As suas qualidades humanas são notórias à primeira impressão, assim como a sua frontalidade quando tem de abordar assuntos mais polémicos. Numa entrevista recente a O MIRANTE lamentou que a construção de uma família esteja a deixar de fazer parte do projecto de vida dos jovens e que as pessoas se estejam a tornar cada vez mais individualistas e menos preocupadas com o bem-comum. Atribuímos a Última Página de Honra a um homem que faz da sua fé uma inspiração maior para ajudar os outros.

Anabela Rocha gosta de se ver no papel de alguém que decide, pondera, aplica a lei e romanticamente ajuda a tornar o mundo um pouco melhor. É de Lisboa mas vive na região há vários anos sendo actualmente juiz-presidente da Comarca de Lisboa Norte, onde se insere o Tribunal de Vila Franca de Xira. Mãe de três filhos, Anabela Rocha é uma pessoa reservada e considera que ser mãe é o papel emocionalmente mais complicado de conseguir. A falta de funcionários, a velocidade da justiça, a iliteracia judicial, a reorganização do mapa judiciário e o futuro tribunal da cidade de Vila Franca de Xira, que tarda em sair do papel, são algumas das principais preocupações de Anabela Rocha que esta semana é Última Página de Honra.