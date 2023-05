Luís Vasconcelos e Ana Gaspar

Luís Vasconcelos é daqueles empresários que prefere arregaçar as mangas e trabalhar na oficina do que estar sentado à secretária de volta dos papéis a tratar de burocracias. Ana Gaspar é educadora de infância, terapeuta cognitiva comportamental e empresária sendo a gerente do Colégio Jardinita, em Alcanede, de onde é natural.

Luís Vasconcelos é daqueles empresários que prefere arregaçar as mangas e trabalhar na oficina do que estar sentado à secretária de volta dos papéis a tratar de burocracias. É gerente da empresa COMET - Construções Metálicas, sediada em Moreiras Grandes, concelho de Torres Novas. O facto de ter começado a trabalhar aos 14 anos formou-lhe o carácter e tem servido de bússola orientadora para a sua vida profissional. O seu esforço e da equipa que lidera há três décadas já valeu o reconhecimento da empresa por várias vezes como PME Líder. Dedicamos a Última Página de Honra a um homem que faz do dia-a-dia uma nova aprendizagem e que olha para o sucesso da sua empresa como uma combinação de factores nomeadamente o trabalho, dedicação e a sorte com os clientes.

Ana Gaspar é educadora de infância, terapeuta cognitiva comportamental e empresária sendo a gerente do Colégio Jardinita, em Alcanede, de onde é natural. É uma defensora acérrima de que as crianças têm de ter tempo para serem crianças e que não existem crianças más. Ana Gaspar é Última Página de Honra também por ser uma lutadora que já enfrentou um cancro da mama com a mesma energia e pensamento positivo com que encara o dia-a-dia. Gosta de viver no campo pela qualidade de vida que consegue ter, mas é bastante crítica no que diz respeito à falta de condições para as pessoas se fixarem e construírem habitação nas zonas mais isoladas do concelho de Santarém. Para Ana Gaspar o nascimento das filhas foi o momento mais transformador da sua vida.