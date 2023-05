Júlia Van Zeller Palha e Margarida Corceiro

Júlia Van Zeller Palha nasceu em Vila Franca de Xira há 24 anos e é uma das actrizes e modelos mais acarinhadas do público português. Margarida Corceiro é a menina bonita de Santarém que foi recentemente eleita pela Forbes Portugal como a personalidade mais influente nas redes sociais do país.

Júlia Van Zeller Palha nasceu em Vila Franca de Xira há 24 anos e é uma das actrizes e modelos mais acarinhadas do público português. A sua beleza física é elogiada de forma unânime, mas a actriz também é admirada pela simplicidade, naturalidade e boa disposição com que encara todos os desafios no grande ecrã. Conhecida apenas como Júlia Palha, a jovem é filha de Luís Palha e neta do já falecido Fernando Palha, um conhecido criador de gado e proprietário da ganadaria Fernando Palha, que esteve durante várias décadas ligado à direcção da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira. Júlia Palha entrou no mundo da televisão em 2014 pela TVI, mas hoje é uma das caras mais reconhecidas e requisitadas da SIC.

Margarida Corceiro é a menina bonita de Santarém que foi recentemente eleita pela Forbes Portugal como a personalidade mais influente nas redes sociais do país. Filha de dois médicos reconhecidos na região ribatejana, Paulo Corceiro e Rita Ferreira, realizou o sonho de entrar numa novela aos 16 anos e a partir daí nunca mais parou. Numa entrevista a O MIRANTE em 2019 Magui reconheceu que uma cara bonita abre portas para trabalhos no mundo da moda e da televisão, mas que é o seu talento e dedicação que fazem a diferença nesse mercado de trabalho. Com mais de 1,5 milhões de seguidores nas redes sociais, Margarida Corceiro estreou-se recentemente como apresentadora de televisão.