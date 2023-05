Willy Hulshof e Maria Margarida Franco

Willy Hulshof é produtor de queijo e leite de cabra em Coruche há mais de três décadas sendo administrador da empresa “Cabra d’Ouro”. Maria Margarida Franco é notária no Cartório de Azambuja e, embora tenha nascido no concelho de Torres Vedras, diz que encontrou na vila uma terra de gente acolhedora pela qual se apaixonou e que tem muita qualidade de vida.

Willy Hulshof é produtor de queijo e leite de cabra em Coruche há mais de três décadas sendo administrador da empresa “Cabra d’Ouro”. Nasceu na Holanda, onde sempre teve uma vida estável, mas aos 45 anos resolveu mudar de vida e aceitou o desafio do irmão de comprar uma quinta no estrangeiro. Coruche, na sua opinião, foi uma opção feliz para implementar um negócio e viver uma vida familiar tranquila, onde pode desfrutar da natureza e ter segurança relativamente à educação dos filhos. Atribuímos a Última Página de Honra a um homem que abraçou Portugal como o seu país e que, em conjunto com a sua família, criou postos de trabalho e movimenta a economia da região.

Maria Margarida Franco é notária no Cartório de Azambuja e, embora tenha nascido no concelho de Torres Vedras, diz que encontrou na vila uma terra de gente acolhedora pela qual se apaixonou e que tem muita qualidade de vida. Pauta o seu dia-a-dia por valores como o respeito, seriedade e reserva, e é também por isso que lhe dedicamos a Última Página de Honra. Maria Margarida Franco prefere o campo à cidade, principalmente pelo som dos pássaros que a faz recordar muitas memórias de infância. Nos tempos livres gosta de estar com a família, passear ao ar livre e andar de bicicleta. Maria Margarida Franco considera-se uma pessoa realista, optimista e que gosta de ser surpreendida pela positiva.