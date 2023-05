João Ortigão Costa e Duarte Nuno Sottomayor

João Ortigão Costa é administrador do Grupo Sugal há mais de 25 anos. Duarte Nuno Sottomayor é um advogado respeitado em Torres Novas com muitos anos de carreira que foi, na juventude, candidato à câmara municipal.

João Ortigão Costa é administrador do Grupo Sugal há mais de 25 anos. A empresa, que nasceu em Azambuja há mais de 65 anos, reflecte a ambição e o espírito de iniciativa de uma família dedicada à agricultura que fez crescer uma das indústrias de tomate mais respeitadas a nível nacional e internacional. Inovação e persistência são dois dos factores determinantes para o sucesso da empresa, que também tem fábrica em Benavente, duas no Chile e uma em Espanha. Proximidade é uma característica que faz da Sugal líder de mercado tendo relações de quatro décadas com produtores que lhe fornecem tomate. Com mais de mil pessoas a trabalharem na época das campanhas João Ortigão Costa sublinha que a Sugal “é uma família e o foco é fazer mais e melhor”.

Duarte Nuno Sottomayor é um advogado respeitado em Torres Novas com muitos anos de carreira que foi, na juventude, candidato à câmara municipal. Afastou-se da política para não se comprometer e desiludir as pessoas uma vez que a sua vida passou a ser dedicada à administração da Sociedade de Advogados Sottomayor & Associados, em Torres Novas. Tem uma participação cívica activa e opiniões bem formadas sobre vários assuntos. Considera que a reforma administrativa é o mais urgente no país e que o maior garante da democracia era haver um tribunal em cada concelho, embora seja uma realidade distante. Apaixonado por carros clássicos Duarte Nuno Sottomayor não tem dúvidas de que as pessoas são o maior activo de uma cidade e de um país.