João Roque Dias e Fátima Antunes

João Roque Dias é natural de Santarém e um dos médicos mais reconhecidos e admirados na região ribatejana. O seu carácter e qualidades humanas, para além das suas competências técnicas, fazem dele um clínico muito procurado na especialidade da Pneumonologia. Fez parte da equipa do Hospital Distrital de Santarém durante décadas e actualmente, já reformado, dá consultas na CUF Santarém por sentir que ainda pode ser útil para a comunidade. A sua entrega à causa pública é uma das razões para lhe atribuirmos a Última Página de Honra. João Roque Dias foi dos primeiros médicos a disponibilizar-se para voltar ao Serviço Nacional de Saúde para ajudar no combate à pandemia provocada pelo vírus da Covid-19.

Fátima Antunes é um dos nomes mais sonantes na região na área da ginecologista e Obstetrícia. A médica, natural de Santarém, ajudou crianças a nascer durante mais de meio século e por isso considera que o nascimento de um ser humano é pura poesia. A paixão que tem pela sua profissão é motivo para afirmar, sem hesitar, que vai continuar a trabalhar até poder porque considera o trabalho fundamental para o equilíbrio do ser humano. As reacções emocionais da família durante o nascimento são um dos momentos que considera mais sublimes no exercício da sua profissão. Dedicamos a Última Página de Honra a uma mulher que muitas vezes colocou a sua família em segundo plano para ajudar a trazer ao mundo um ser humano.