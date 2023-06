Rosalina Santos e Cayetana Olazabal

A falta de oferta no sector imobiliário é um dos problemas que mais inquieta Rosalina Santos, proprietária da empresa Várias Soluções Lda, sediada em Vila Nova da Barquinha. Cayetana Olazabal é médica dentista na Smile Factory, em Samora Correia, e faz do esforço e dedicação a sua fórmula para alcançar o sucesso.

A falta de oferta no sector imobiliário é um dos problemas que mais inquieta Rosalina Santos, proprietária da empresa Várias Soluções Lda, sediada em Vila Nova da Barquinha. Com mais de uma década de experiência a empresária subiu a pulso na vida e enfrenta os desafios diários com esforço e determinação colocando a satisfação dos seus clientes sempre em primeiro lugar. Não gosta de meias palavras por isso não hesita em afirmar que as mulheres têm mais capacidade de trabalho porque conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e têm mais sensibilidade. Atribuímos a Última Página de Honra a uma mulher que não gosta de injustiças e que pauta a sua vida pelos valores da amizade, empatia e familiaridade.