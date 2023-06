José Alberto Moreira e Gonçalo Inverno

A vida associativa em Almeirim tem uma referência que se chama José Alberto Moreira. O seu percurso de vida é um exemplo e as qualidades humanas são reconhecidas por todos. Começou a trabalhar aos nove anos quando foi aprender o ofício de latoeiro. Na vida profissional trabalhou ainda como motorista do presidente da Câmara de Almeirim, Alfredo Calado, e depois tornou-se motorista de transportes do município, onde ficou até se reformar. O associativismo e a dedicação aos outros é o principal motivo para lhe atribuirmos a Última Página de Honra. Deixou o seu cunho na Banda Marcial de Almeirim durante 50 anos e foi músico e motorista do rancho da cidade. Actualmente é vice-presidente do Orfeão de Almeirim.