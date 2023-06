Cínia Pereira e Pedro Mesquita Lopes

Combater as distâncias entre utentes e familiares é uma das missões de Cínia Pereira, gerente da Casa de Repouso Sonhos Meus, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. Pedro Mesquita Lopes é advogado e um homem com provas dadas no associativismo do Cartaxo, terra onde nasceu e cresceu com orgulho.

Combater as distâncias entre utentes e familiares é uma das missões de Cínia Pereira, gerente da Casa de Repouso Sonhos Meus, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. Desde os 18 anos que trabalha com idosos e defende que os cuidados personalizados e os afectos são os principais ingredientes para fazer de um lar uma casa de família. Com mais de duas dezenas de utentes a casa de repouso continua a seguir o legado deixado pela sua mãe, Mavíldia Dionísio, que pegou na instituição em 1998. Empenho e dedicação são as imagens de marca de uma casa que olha para os sorrisos dos utentes como a melhor recompensa pelo trabalho que a sua equipa realiza em prol do bem-estar da população idosa do concelho.

Pedro Mesquita Lopes é advogado e um homem com provas dadas no associativismo do Cartaxo, terra onde nasceu e cresceu com orgulho. O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém e a direcção do Jardim-de-Infância do Cartaxo são alguns dos projectos a que se entrega de corpo e alma com a mesma satisfação com que gere o seu escritório de advogados, fundado em 2000. Sem rodeios e com uma opinião bem formada sobre vários assuntos, Pedro Mesquita diz que a cidade do Cartaxo precisa de mais dinâmica e de captar comércio e indústria para atrair pessoas e ajudar a desenvolver o potencial económico do concelho. Ser advogado na província, na sua opinião, é como ser médico de clínica geral pela proximidade que mantém com as pessoas.