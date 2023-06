Celeste Sousa e Vítor Moreira

Celeste Sousa é uma mulher com várias frentes e não descansa enquanto não coloca em prática muitas das boas ideias que tem para o concelho de Tomar. A directora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, desde Junho 2013, defende políticas para os jovens, não acredita em facilitismos e considera que envolver os pais na comunidade escolar é meio caminho para o sucesso dos seus filhos. “A escola pode dar o máximo, os pais podem dar tudo, mas nada é possível se os alunos não quiserem”, afirmou numa entrevista a O MIRANTE. Atribuímos a Última Página de Honra a Celeste Sousa pela sua dedicação e preocupação em criar condições para as crianças e jovens de Tomar poderem crescer e desenvolver o seu potencial.

Vítor Moreira é um homem humilde, reservado, de fácil trato e muito prático na hora de tomar decisões. Engenheiro mecânico de profissão, assumiu a presidência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira em Junho de 2022. Em apenas um ano de mandato agilizou os processos internos, continuou a intensificar o incremento das facturas em braile e melhorou as políticas de comunicação e de combate às fugas de água. Recentemente lançou a nova mascote da empresa intermunicipal que vai percorrer as escolas do município com várias actividades de sensibilização. Dedicamos a Última Página de Honra a um homem com um vasto currículo profissional, mas cujas maiores qualidades são as humanas.