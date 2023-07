Francisco Maria Balsemão e Anabela Rocha

Francisco Maria Balsemão, um dos administradores da Impresa, dona do Expresso e da SIC, veio a Santarém num dia de aniversário de O MIRANTE defender que “a comunicação social regional tem futuro, mas só conseguirá vencer quem tiver ética, credibilidade e não cometer erros. “Falou ainda em “cumplicidades perigosas” que se geram na maior parte dos jornais locais e regionais quando o que os leitores esperam é rigor, independência e credibilidade. Sem essas características, avisou, os jornais acabarão por morrer a curto prazo. Numa altura em que a imprensa portuguesa vive, talvez, a sua maior crise de sempre, dedicamos a Última Página de Honra a Francisco Maria Balsemão pela ousadia do seu investimento em Cascais onde acaba de inaugurar o Artsy Cascais, Boutique hotel com classificação de 5 estrelas, instalado num palacete do século XIX, em plena Avenida D. Carlos I, a dois passos da baía de Cascais.

Anabela Rocha é juiz-presidente da Comarca de Lisboa Norte, onde se insere o Tribunal de Vila Franca de Xira. Recentemente, numa entrevista a O MIRANTE, falou de questões importantes para a dignificação dos tribunais e do serviço que prestam à democracia. Acima de tudo pôs o dedo na ferida ao reconhecer publicamente a falta de funcionários, o elogio aos que trabalham para além dos limites, em cima do brio profissional e da resiliência; e acima de tudo reconheceu que as más condições em que todos trabalham em Vila Franca de Xira é uma situação desumana e indigna. Desconstruir a imagem do ambiente austero e quase medonho da sala de audiências foi outra das grandes questões da entrevista da juíza Anabela Rocha a quem esta semana dedicamos a Última Página de Honra pelo mérito do seu trabalho e pela abertura das instituições da Justiça à sociedade.