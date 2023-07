Teresa Bento e Jorge Torgal

Teresa Bento nunca foi notícia em O MIRANTE, nem sequer foi entrevistada ou protagonista de uma das nossas rubricas. Está, no entanto, no nosso arquivo fotográfico por em algumas ocasiões ter sido nossa companheira de jornada em várias iniciativas. Como leitora de O MIRANTE sempre nos acompanhou desde que a conhecemos. Teresa Bento vive em Carcavelos, mas tem casa em Torres Novas e trabalha no Entroncamento, numa empresa familiar. Recentemente soubemos que vai para a reforma, o que lhe irá proporcionar uma vida mais tranquila ao lado do seu companheiro António Valdemar, um dos homens mais prestigiados do país, jornalista no activo com 84 anos, uma figura ímpar da sociedade portuguesa. Teresa Bento merece que lhe dediquemos a Última Página de Honra e, já agora, que lhe desejemos uma boa reforma sempre com os livros e os jornais por perto, como tem sido hábito ao longo da vida.