Nuno Domingos e Ana Santos

Ana Santos é directora-geral na Ucardio, uma clínica que tem como missão principal o tratamento de doenças cardiovasculares. Ana Santos trabalha com cerca de meia centena de profissionais, mas não abdica do seu papel como mulher e mãe. Para quem nasceu e viveu muitos anos na grande Lisboa, ouvi-la dizer que a qualidade de vida no concelho de Torres Novas é maravilhosa, só pode ser um elogio com direito a repetição, uma vez que o país tarda a reconhecer a grande vantagem da descentralização e não da litoralização. O MIRANTE dá-lhe a Última Página de Honra também para lembrar um dos seus conselhos: “Para a saúde do coração…. a prevenção é o melhor remédio”.