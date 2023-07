João Falcão e Carlos Tereso

João Falcão é um homem que utiliza os seus conhecimentos enquanto empresário agrícola no sentido de criar uma estratégia para modernizar charneca ribatejana, que abrange Coruche, Benavente, Chamusca, Golegã, Almeirim, Alpiarça e Salvaterra de Magos. Na sua opinião, o agricultor dos dias de hoje não é um analfabeto agarrado a uma enxada. João Falcão é um homem de família, com orgulho nas suas raízes escalabitanas, embora tenha nascido em Lisboa. Produz milho, arroz, cortiça e gado, e diz que o mais entusiasmante no seu trabalho é sentir que está a dar o melhor para alimentar a sociedade. O empresário, que é Última Página de Honra nesta edição, considera que o Alentejo tem trabalhado melhor a sua marca que o Ribatejo.

Carlos Tereso é um rosto conhecido em Rio Maior por ser um empresário de sucesso que realizou obras significativas para o concelho, como o Parque do Rio ou o novo parque de arborismo do concelho. Gerente da Flora Garden, empresa sediada na Lapa, concelho do Cartaxo, Carlos Tereso é visto pelos seus pares como um homem humilde, ambicioso e que gosta de pôr em prática as suas ideias contando sempre com a ajuda dos seus colaboradores, que considera ser o maior activo da empresa. Dedicamos a Última Página de Honra a um homem que, em 2022, colocou a Flora Garden, que tem mais de 140 funcionários especializados, no topo das melhores empresas da região e do país.