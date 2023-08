Pedro Valverde e Miguel Martinho

Pedro Valverde é director-geral da Mercar, representante Renault em Abrantes e gere a empresa com uma filosofia positiva e uma constante preocupação em garantir um bom ambiente de trabalho. Miguel Martinho é consultor imobiliário e um homem do associativismo, estando ligado ao Centro de Bem Estar Social de Vale Figueira, no concelho de Santarém.

Pedro Valverde é director-geral da Mercar, representante Renault em Abrantes e gere a empresa com uma filosofia positiva e uma constante preocupação em garantir um bom ambiente de trabalho. Todos os dias faz questão de sair do seu gabinete e cumprimentar todos os colaboradores. Ligado à marca Renault desde 1992, Pedro Valverde considera que os salários baixos são um entrave ao desenvolvimento da política local e prejudica a fixação de jovens nos concelhos do Interior. A Mercar, segundo o próprio, tem sido o projecto profissional mais aliciante e motivante da sua vida. Dedicamos a Última Página de Honra a um empresário que gosta de ter “uma empresa que sorri” e que trabalha diariamente para a consolidação da sua empresa no mercado automóvel.

Miguel Martinho é consultor imobiliário e um homem do associativismo, estando ligado ao Centro de Bem Estar Social de Vale Figueira, no concelho de Santarém. Durante a pandemia andou a distribuir bens alimentares e refeições aos idosos de Vale de Figueira, uma vez que acredita que é preciso cuidar dos mais velhos e criar-lhes condições para que possam viver a última fase da vida o melhor possível. Defensor das tradições, diz que o facto do seu primeiro trabalho ter sido na área da agricultura ajudou a formar o seu carácter. Enquanto trabalhador no ramo imobiliário afirma que a sua missão diária é solucionar o problema das pessoas, sublinhando que Santarém é a cidade ideal para viver porque tem qualidade de vida, uma boa rede de transportes, e está perto de Lisboa.