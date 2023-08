Carlos Boto e Madalena Leal

Carlos Boto é um octogenário que afirma o orgulho de nunca ter sentido medo do trabalho e de arriscar mesmo sabendo que podia falhar. Fundador da Multiregas – sistema de bombagem e equipamentos, em Samora Correia, recorda com nostalgia o tempo em que ia descalço para a escola em Samora Correia e o seu primeiro ofício, aos 14 anos, como ajudante de ferreiro. Entretanto foi à tropa, foi mecânico de automóveis e há quase meio século fundou uma empresa que continua a ser uma referência para os agricultores da região. O filho tem sido o seu braço-direito na empresa e uma das principais razões para a sua sustentabilidade. A Última Página de Honra vai para um homem que subiu na vida a pulso e sem pisar ninguém.

Madalena Leal é uma empresária que, embora jovem, tem uma vasta experiência pelos vários obstáculos que teve de contornar para conquistar o seu espaço num sector tão exigente como o automóvel. Enquanto empresária, é um bom exemplo de continuidade do trabalho da sua família e, ao mesmo tempo, da capacidade em empreender e em fazer diferente, notando-se já o seu cunho pessoal na dianteira do stand Leal & Filhas, em Santo Antonino, Coruche, de que é co-propietária com a mãe e a irmã. Dedicamos a Última Página de Honra a uma mulher empresária que tem apostado no crescimento gradual da sua empresa cujo maior activo considera ser os seus funcionários e a fidelidade dos seus clientes.