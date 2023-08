Luísa Fatela e Manuel Joaquim Duarte

Para Luísa Fatela uma empresa nunca poderá ter sucesso se não tiver uma boa equipa de trabalho. Manuel Joaquim Duarte é o rosto da Casa do Artesanato de Pernes, no concelho de Santarém, há mais de quatro décadas.

Para Luísa Fatela uma empresa nunca poderá ter sucesso se não tiver uma boa equipa de trabalho. Natural da Póvoa de Santa Iria, cidade que lhe transmitiu desde sempre o seu espírito bairrista, é sócia-gerente da empresa de contabilidade e serviços ConteConnosco. Na sua opinião, um contabilista não pode ser um mero somador de números, mas sim a peça fundamental da engrenagem de uma empresa. Honestidade e gratidão são duas características de que não abdica na relação com os seus clientes. Apaixonada pela sua terra Luísa Fatela considera que o passeio ribeirinho é uma mais-valia, mas confessa a sua tristeza por ver a degradação do mouchão no Tejo e o vandalismo que tem danificado a zona ribeirinha.

Manuel Joaquim Duarte é o rosto da Casa do Artesanato de Pernes, no concelho de Santarém, há mais de quatro décadas, graças à sua perseverança e ao apoio da esposa. Trabalha a madeira como ninguém e quem entra na sua loja sente-se a entrar num universo de arte. A sua ligação à vila de Pernes também se nota pela vontade e empenho com que se dedicou à causa associativa nomeadamente no Atlético Clube de Pernes e na Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense. A sabedoria de Manuel Joaquim Duarte, e o seu olho para o negócio, fazem com que hoje seja uma das últimas duas oficinas da vila. Um homem que começou a trabalhar aos 10 anos e que, depois de uma vida de labuta, ainda não é capaz de recusar um serviço.