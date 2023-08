António Magalhães e Pedro Xavier Martins

Uma das grandes referências do sector empresarial da região ribatejana chama-se António Magalhães, um homem que tem como filosofia de vida “pensar sempre no que se pode fazer melhor do que aquilo que já se fez”. O empresário que fundou a Teletejo, em Almeirim, é um exemplo de pioneirismo, inovação e resiliência, características que lhe valeram o prémio Galardão Carreira Empresarial atribuído por O MIRANTE. O facto de ter subido na vida a pulso, sem nunca ter passado por cima de ninguém, é o maior exemplo de que, para se ser bem sucedido, devemos fazer das qualidades humanas a nossa maior arma. O empresário continua a ir à empresa diariamente e diz que a motivação para trabalhar é não fazer igual todos os dias.

Pedro Xavier Martins é engenheiro civil e gerente da Sublimérito, Projectos e Consultadoria, uma empresa de Rio Maior que desenvolve projectos de engenharia, arquitectura e fiscalização de obras para entidades públicas e privadas, a nível nacional e internacional. No dia-a-dia de trabalho procura ser um exemplo e é o primeiro a disponibilizar-se quando existe algum problema para resolver. Costuma dizer, com convicção, que só quer deixar de trabalhar quando morrer. Gosta de pessoas íntegras e não gosta daquelas que não cumprem com a sua palavra, uma das várias razões para lhe dedicarmos a Última Página de Honra. Uma das suas grandes paixões é o basquetebol sendo o actual presidente do Rio Maior Basket.