Vasco Reis e Joel Jerónimo

Vasco Reis é administrador da Cadova, uma cooperativa agrícola da Chamusca à qual está ligado há mais de 25 anos. Curiosamente começou a trabalhar na cooperativa depois de responder a um anúncio que viu em O MIRANTE, cuja parceria com a Cadova existe desde a edição número um. Vasco Reis admite que administrar uma cooperativa agrícola dá algumas dores de cabeça e sente alguma mágoa por não passar tanto tempo no campo uma vez que a sua função obriga-o a muito trabalho de secretária. Gosta de acompanhar o trabalho dos agricultores e também por isso lhe dedicamos a Última Página de Honra. Sobre a Chamusca considera que precisa de se modernizar e que faz falta indústria e serviços para que as pessoas queiram viver no concelho.