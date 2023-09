Paulo Ramiro e Miguel Coelho

Paulo Ramiro é um homem de trabalho que começou a construir o seu carácter desde muito cedo através dos alicerces familiares que sempre teve. A sua vida começou a ganhar rumo na altura em que via o pai a trabalhar na oficina. A família também foi muito importante quando, em 1996, fundou a Ramiro & Ramiro, em Alpiarça, empresa que tem serviço de reboque e trata de todos os serviços de reparação automóvel e electrónica. Estar no meio do campo, em silêncio, é um dos seus mecanismos para esquecer os problemas e o stress do dia-a-dia. A satisfação dos clientes é a sua grande preocupação num ofício que muitas vezes implica lidar com situações difíceis de digerir, nomeadamente quando o reboque é requisitado para alguns acidentes.