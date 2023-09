Jorge Honório e Eugénio Pina de Almeida Jorge Honório e Eugénio Pina de Almeida partilhe no Facebook Jorge Honório é uma das figuras mais reconhecidas no ensino politécnico da região. Eugénio Pina de Almeida foi um dos responsáveis pela consolidação do Instituto Politécnico de Tomar como um estabelecimento de ensino de referência na região e no país.

Jorge Honório é uma das figuras mais reconhecidas no ensino politécnico da região. O trabalho que desenvolveu na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, onde foi presidente durante vários anos, faz dele uma personalidade incontornável na história do Instituto Politécnico de Santarém, uma instituição que considera vital para as empresas e autarquias. O trabalho da sua equipa no politécnico é vasto destacando-se a construção da Biblioteca Veríssimo Serrão e a criação de uma unidade de inserção na vida activa que possibilitou milhares de estágios a alunos. Atribuímos a Última Página de Honra a um homem que sempre gostou de exercer a cidadania tendo sido ainda candidato à presidência da Câmara do Cartaxo, que resultou na sua eleição como vereador.