José Manuel Santos e Pedro Santana Lopes

José Manuel Santos é presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, cargo que assumiu recentemente. O novo presidente parece o homem certo no lugar certo depois de um percurso de muitos anos como operacional nesta área. A sua postura e o seu discurso não deixam dúvidas: “queremos um plano de marketing estratégico para o Ribatejo; instalação do escritório em Santarém, na Casa do Campino; contratação de um técnico superior que só pense o Ribatejo. A Lezíria do Tejo tem potencial por isso precisa de mostrar estratégia. É uma questão de afirmação institucional deste território com uma economia forte. A região é muito propícia a criar experiências turísticas e essa é uma das minhas propostas. Outra é criar uma agenda de empreendedorismo”.