Pedro Jaime Vasconcelos, António Pedro Vasconcelos e Helena Guerra

A última página de honra desta semana complementa uma reportagem que O MIRANTE foi realizar em Vila Franca de Xira na inauguração de uma exposição que junta cerca de três dezenas de obras de artistas de todo o mundo. A exposição é na galeria do coleccionador, escritor e empreendedor Pedro Jaime Vasconcelos, situada na Rua Miguel Bombarda. A iniciativa está ligada a um projecto de apoio social de terapia pela arte, destinado a apoiar sobretudo crianças filhas de pais alcoólicos.

Pedro Jaime Vasconcelos juntou a arte e a solidariedade e, mais que isso, aproveitou a iniciativa para juntar o pai, o cineasta António Pedro Vasconcelos, e a mãe, Helena Guerra. O encontro proporcionou uma reunião de família, mas acima de tudo de amigos que quiseram estar presentes para abraçar a iniciativa. A verdade é que a inauguração da exposição proporcionou algumas horas de reunião e conversa que ficam na nossa história de vida e de trabalho. António Pedro Vasconcelos, 85 anos, com os seus dois metros de altura, continua numa forma física e intelectual que apetece escrutinar, e a sua ex-mulher, Helena Guerra, também com 86 anos, prodigiosa a conversar e a distribuir afectos, é o exemplo de uma pessoa que também gostávamos que fosse da nossa família e estivesse sempre por perto. Quem quiser saber mais sobre a exposição procure nas páginas interiores desta edição. Aqui o objectivo é valorizar as pessoas que fazem a diferença.