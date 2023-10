Filipe Aleixo e Ricardo Carvalho

Filipe Aleixo implementou em Coruche um conceito único no seu restaurante, o Coruja Chef. Para o chef de cozinha o segredo da gestão de um restaurante é não haver desperdícios nem quebras. A mãe e a avó são as principais inspirações nas suas criações, que têm como principal ingrediente o amor. O restaurante de cozinha tradicional portuguesa, a que junta os sabores mediterrâneos, é gerido com a exigência de quem quer deixar marca na terra onde cresceu. Filipe Aleixo, que passou por experiências profissionais em Almeirim, Benavente, Setúbal e nas ilhas Canárias, tem nas traseiras do restaurante uma horta biológica certificada onde cultiva os próprios temperos, um dos muitos factores que fazem do Coruja Chef uma referência na região.