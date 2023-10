Hugo Costa e João Pedro Baião

Seja a dançar com jovens num espectáculo dos Abba em Alverca do Ribatejo ou a fazer canoagem no rio Tejo com os alunos das escolas, João Pedro Baião é um vereador ligado à corrente que conseguiu, no seu primeiro mandato, conquistar para Vila Franca de Xira o selo de município amigo da juventude. Aos 34 anos, o autarca é um rosto conhecido do concelho e, em particular, da vila do Sobralinho, onde estão as suas raízes. Apelidam-no de “super-vereador” por liderar várias frentes, como a da juventude, do desporto e lazer, das obras, entre outras. Pelo meio chegou a presidir ao conselho de administração dos SMAS de Vila Franca de Xira, tendo também feito a diferença enquanto adjunto no gabinete da secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.