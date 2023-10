José Sirgado e José Luís Rosa

José Sirgado é Última Página de Honra em O MIRANTE alguns dias depois de completar e festejar 86 anos. No dia 1 de Outubro ligamos-lhe para lhe dar os parabéns e andava a apanhar azeitona na sua propriedade em Vale dos Ovos, no concelho de Tomar. Conhecemo-nos quando era sócio-gerente da empresa Armazém de Mercearias S. Martinho, na Golegã. Quando fechou a empresa aceitou trabalhar em O MIRANTE e foi o primeiro director comercial da empresa editora do jornal. Deixou boas recordações e trabalho feito; ajudou em grandes lutas que ajudam a fazer a história de O MIRANTE. Parabéns e que conte muitos mais anos de vida.

José Luís Rosa, 70 anos, é natural da Parreira e reside em Almeirim com a sua família. Foi militar na Marinha e algum tempo depois de se reformar aceitou trabalhar em O MIRANTE onde esteve durante cerca de 20 anos numa situação laboral pouco habitual na empresa, mas que se ajustava ao seu trabalho de braço-direito do departamento comercial e financeiro. Ainda hoje continua ligado ao jornal de forma afectiva e faz questão de aparecer sempre nas nossas principais iniciativas nomeadamente no Galardão Empresa do Ano e na entrega dos prémios Personalidades do Ano. Damos-lhe a Última Página de Honra para lhe agradecer o trabalho feito durante os anos em que colaborou mas também para lhe desejar longa vida.