Inês Ramos e Pompeu Capelo

Inês Ramos é uma mulher que aprendeu a estar na vida segundo a máxima: “se a vida te der um limão faz uma limonada”. Foi vítima de violência na infância, pesadelo que só terminou quando a sua custódia foi entregue ao pai, o ex-autarca de Azambuja, Joaquim Ramos. Entretanto sofreu outras rasteiras como o aparecimento de um aneurisma e um tumor cerebral. Ainda assim, a funcionária da Câmara de Azambuja não abdica de trabalhar em prol do bem-estar dos outros. Já publicou dois livros, testemunhos que quer deixar na vida da filha, e é uma das responsáveis por um projecto pioneiro que visa a inclusão de jovens e promoção do sucesso cívico e educativo. Poder continuar a ver crescer a filha é o seu maior desejo.

Se alguém quiser ver com os próprios olhos como é trabalhar com alegria e boa disposição deve visitar o chef Pompeu Capelo na Dunany Foods, uma empresa líder na produção de comida preparada, sediada em Samora Correia. A paixão que sente pela sua profissão, que considera vocação, fá-lo repetir insistentemente que “cozinhar é uma forma de demonstrar o nosso amor pelos outros” e que tem apenas um propósito na vida: “trabalhar para ver os outros felizes”. Natural de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, afirma sem hesitar que é no Ribatejo que se sente em casa, por se considerar um homem simples, que gosta do ritmo de vida e das pessoas que vivem nas pequenas localidades.