Manuel Marques Francisco e Vítor Guia

Vítor Guia é provavelmente um dos últimos verdadeiros autarcas da região ribatejana. Só por isso, mas não só, é razão para lhe dedicarmos a Última Página de Honra. Afirma com orgulho que vai ser sempre a voz do povo de Azinhaga, aldeia onde nasceu José Saramago, com quem privou de perto e onde é presidente de junta. A fome que diz ter passado na infância e que o fez começar a trabalhar com 10 anos como pastor, formou-lhe

o carácter. Tem mais de cinco décadas de vida política, mas nunca deixou de ser um homem humilde e de lutar pelos interesses da população do concelho da Golegã. Vítor Guia convive há vários anos com um grave problema de saúde, mas continua a levantar-se

todos os dias com a mesma força e vontade de servir a causa pública.