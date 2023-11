Alexandra Neto e Fernanda Rosa

Alexandra Neto é a mais nova de três irmãos e desde criança que gosta de ajudar a desenvolver o negócio da família. É sócia-gerente da Trinetos, nome do grupo de empresas criada pelo seu pai, António Filipe Neto, que se dedica à engenharia mecânica e industrial. Olha para os funcionários da empresa não como números, mas como pessoas com emoções e não tem dúvidas de que as competências dos jovens são essenciais para o sucesso das empresas. A perda da referência da sua mãe e do seu irmão mais velho foi trágica, mas soube dar a volta por cima continuando a gerir um negócio familiar onde é hábito levar os problemas da empresa e dos seus colaboradores para casa.