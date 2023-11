Director Geral de O MIRANTE, Joaquim António Emídio, com Francisco Pinto Balsemão e Sérgio Carrinho

Em tempo de aniversário recordamos dois momentos de festa do jornal com duas figuras que também marcam o percurso de O MIRANTE.

Em tempo de aniversário recordamos dois momentos de festa do jornal com duas figuras que marcam o percurso de O MIRANTE. Numa das fotos Sérgio Carrinho, ex-presidente da Câmara da Chamusca, que viu nascer O MIRANTE em 1987, e que sempre respeitou e manteve relações de cordialidade com o jornal, para além da amizade pessoal com o seu director da altura; e Francisco Pinto Balsemão, numa visita ao jornal em 2004, dois anos antes de o EXPRESSO e O MIRANTE terem iniciado uma parceria que ainda se mantém e tem sido reforçada ao longo dos anos. Neste dia, em que ajudou a cortar o bolo na redacção do jornal em Santarém, Francisco Pinto Balsemão foi ainda a Abrantes para uma conferência intitulada “A comunicação social como factor de desenvolvimento regional”, que encheu o auditório da Escola Superior de Comunicação Social.