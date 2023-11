O MIRANTE organizou a 22ª edição do Galardão Empresa do Ano

O MIRANTE organizou no dia 22 de Novembro, um dia antes desta edição chegar aos leitores e às bancas, a 22ª edição do Galardão Empresa do Ano.

O MIRANTE organizou no dia 22 de Novembro, um dia antes desta edição chegar aos leitores e às bancas, a 22ª edição do Galardão Empresa do Ano. Uma forma de assinalar a cerimónia é trazer a este espaço de honra dois premiados de anos anteriores. O jornalista escolheu Maria Emília Santos, Mulher Empresária galardoada na edição de 2022. Maria Emília Santos é empresária na área da restauração há mais de duas décadas, actividade em que já envolveu uma das suas filhas e que gera emprego para cerca de duas centenas de pessoas. No mesmo dia o Casal da Coelheira, representado pelo seu administrador Nuno Falcão Rodrigues, recebeu o Galardão Prémio Prestígio Empresarial. A empresa do Tramagal, que tem tido um crescimento baseado numa gestão sólida e segura, é uma marca de referência em Portugal e está presente em mais de 20 países.