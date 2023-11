Mário Ribeiro e Olga Fonseca Mário Ribeiro e Olga Fonseca partilhe no Facebook Mário Ribeiro é um dos principais rostos do Hospital CUF Santarém e guia-se diariamente pelos valores da honestidade e da justiça. Olga Fonseca é directora do departamento de emergência social e da Casa de Acolhimento da Fundação CEBI, um porto seguro em Alverca do Ribatejo para mais de duas dezenas de bebés e crianças.

Mário Ribeiro é um dos principais rostos do Hospital CUF Santarém e guia-se diariamente pelos valores da honestidade e da justiça. Desde que assumiu a responsabilidade de liderar a equipa da CUF Santarém que tem implementado uma política de gestão da saúde onde o foco não está no lucro mas no serviço de qualidade. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um exemplo que procura transmitir às pessoas com quem trabalha. Com raízes no Norte, foi para Santarém estudar e diz ter sido uma das melhores decisões da sua vida. Mário Ribeiro, a quem atribuímos a Última Página de Honra, tem três filhos e afirma que continuar a dar mais saúde a quem procura a CUF Santarém é um dos factores que mais motiva e estimula todos os que trabalham na instituição.