Sílvia Estrela e Catarina Almeida

Sílvia Estrela é uma mulher que não tem medo de correr riscos. Depois de muitos anos como funcionária pública na Câmara de Santarém decidiu tornar-se empresária e desde 2021 que é o rosto da SílviaStar Decor, uma escolha e um projecto de vida do qual diz sentir orgulho. A paixão pela decoração vem de infância, mas a sua primeira grande ambição de vida era tornar-se professora, profissão desaconselhada pelo seu pai. Felizmente para os seus clientes, que são de toda a região, que Sílvia Estrela decidiu seguir o seu instinto e criar um negócio que lhe permite trabalhar sempre de sorriso no rosto e com vontade de continuar a fazê-lo crescer. Se pudesse mudar alguma coisa em Santarém diz que seria a criação de mais estacionamento e a dinamização do centro histórico.

Catarina Almeida é psicóloga e gerente da Clínica Sentidos, na Golegã. Teve sempre como projecto de vida utilizar os seus conhecimentos teóricos e científicos na orientação de crianças e jovens. Conseguiu cumprir os seus objectivos em 2012 quando abriu a clínica, mas, como gosta de promover o bem-estar nos outros, decidiu acumular as funções com a de directora técnica num lar do concelho da Chamusca. Não tem dúvidas de que ainda existe preconceito em procurar ajuda de um psicólogo e lamenta que a saúde mental seja deixada muitas vezes para segundo plano. O sorriso que Catarina Almeida traz quase sempre no seu rosto é o reflexo do que diz sentir diariamente: muita satisfação e realização pessoal e profissional.